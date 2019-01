22. Januar 2019, 18:40 Uhr Betrunkene greift an Messerattacke in der S-Bahn

Vier couragierte Fahrgäste haben am Montag eine offenbar geistig verwirrte Frau gestoppt, die in der S 4 einen Mann mit einem Messer angegriffen hat. Die 34-Jährige hatte sich kurz vor 18 Uhr in der S-Bahn Richtung Geltendorf eine Zigarette angesteckt, berichtet die Polizei. Als ein Mitreisender sie an das Rauchverbot erinnerte, kam es zunächst zu einem Wortgefecht. Dann zog die Frau ein Messer und ging auf den Mann los. Es gelang ihm jedoch, der alkoholisierten Angreiferin die Waffe zu entwenden. Drei Männer und eine Frau kamen ihm zu Hilfe. Im Handgemenge erlitt die Angreiferin eine leichte Schnittverletzung am Finger. Sanitäter versorgten sie am Bahnsteig in Eichenau. Alle anderen Beteiligten blieben unverletzt. Als die Polizisten die Frau durchsuchten, fanden sie ein zweites Messer, eine Softairpistole sowie Pfefferspray. Wegen Fremd- und Eigengefährdung wurde sie in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Die Bundespolizei ermittelt wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz. Sie bittet den Mann, der ursprünglich attackiert wurde, sich bei der Inspektion am Münchner Hauptbahnhof zu melden (089/ 5 15 55 01 11). Er war an der Haltestelle Buchenau ausgestiegen.