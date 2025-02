Die Münchner Polizei warnt vor Betrugsversuchen mit gefälschten QR-Codes an Parkscheinautomaten. Zwar ist bislang nur ein Fall bekannt, bei dem ein Vermögensschaden knapp verhindert wurde. Rund 20 der gefälschten Codes hat die Polizei im Stadtgebiet aber schon gefunden.

Der Fall kam ins Rollen, als ein 76-jähriger Mann aus Brandenburg am Dienstag Anzeige bei der Polizei erstattete. Er hatte sein Auto in der Ganghoferstraße geparkt und wollte über sein Handy einen Parkschein lösen. Dazu scannte er einen QR-Code an dem Parkscheinautomaten – bemerkte aber nicht, dass der offizielle Code mit einem anderen überklebt war.

Die korrekten QR-Codes auf den Automaten führen zu App-Stores, um die Münchner „Handyparken“-App herunterladen zu können. Mit dieser können dann Parkscheine digital gebucht werden. Eine direkte Bezahlung über einen QR-Code ist in München nicht möglich.

Das alles wusste der Brandenburger allerdings nicht. Er wurde auf eine Website weitergeleitet und aufgefordert, persönliche Daten und Kreditkarteninformationen einzugeben. Das tat er auch, musste jedoch wenig später feststellen, dass er keinen Parkschein gekauft, sondern ein Abonnement für Fitness-Studios zu 59,99 Euro abgeschlossen hatte.

Er rief in dem Fitness-Studio an, um sich zu beschweren und bekam sein Geld zurück. Trotzdem erstattete er Anzeige unter anderem wegen versuchten Betrugs. Ob es sich um einen solchen handelt oder nur um eine missglückte Werbeaktion, ist im Moment noch unklar. Die Polizei führt die Ermittlungen derzeit noch gegen unbekannt.

Polizeibeamte achteten seitdem aber besonders auf die falschen Codes und fanden tatsächlich etwa 20 weitere, darunter in der Pettenkoferstraße, der Augustenstraße, der Westermühlstraße und der Daiserstraße sowie der Hermann-Lingg-Straße, also in der Maxvorstadt, dem Westend und der Ludwigsvorstadt. Die Codes wurden nach der Spurensicherung entfernt. Jetzt sollen auch Mitarbeitende des Mobilitätsreferats bei der Suche nach weiteren Codes helfen.

Die Masche, mit gefälschten QR-Codes Nutzerdaten abzufangen, wird „Quishing“ genannt, eine Kombination aus den Wörtern QR und Phishing. Die so erhaltenen Daten, etwa Kontonummern oder Passwörter, werden dann für betrügerische Machenschaften verwendet. Warnhinweise zu Quishing und wie man sich davor schützen kann, gibt die Polizei im Internet.