Die Polizei hat am Donnerstag und Freitag vier Männer wegen Trickbetrugs festgenommen. Sie hatten sich als falschen Polizisten ausgegeben und älteren Menschen Sicherheitsprobleme in Bezug auf ihr Geld oder ihre Wertgegenstände vorgegaukelt. Die verunsicherten Senioren übergaben diese an die mutmaßlichen Betrüger. Das geht aus Mitteilungen der Polizei vom Freitag und Sonntag hervor. Bereits Mitte Juni erhielt eine Seniorin einen Anruf, dass nach einem angeblichen Überfall Hinweise vorlägen, dass auch sie Opfer der bewaffneten Täter werden könnte. Dazu sei ein betrügerischer Bankangestellter an dem Verbrechen beteiligt gewesen. Die gut 70 Jahre alte Frau holte aus ihrem Schließfach einige Preziosen im Wert von mehreren zehntausend Euro und übergab sie einem Mann, der sich als Polizist ausgab. Kurz darauf wurde sie misstrauisch und informierte die echte Polizei. Diese nahm am Donnerstagabend einen 35 und einen 38 Jahre alten Mann fest und stellte laut Mitteilung in deren Hotelzimmer mehrere tausend Euro sicher. Ebenfalls am Donnerstag und Freitag wurden ein 22 und ein 21 Jahre alter Mann in Gewahrsam genommen. Sie stehen im Verdacht, mit einer ähnlichen Masche als falsche Polizisten Senioren betrogen zu haben.