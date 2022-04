Von Joachim Mölter

Neulich erst wieder klingelte bei einem Rentner das Festnetz-Telefon, es meldete sich ein englisch sprechender Mann, der sich als Mitarbeiter des weltgrößten Software-Unternehmens vorstellte und den Mann auf ein angebliches Computer-Problem hinwies. Es gebe da verdächtige Aktivitäten auf dessen PC, und er, der Anrufer, sei nun da, um zu helfen. Es müsse bloß eine neue Software auf dem Computer installiert werden, dazu brauche er noch ein paar persönliche Daten des Mannes, es werde auch bloß eine kleine Servicegebühr fällig. Erst als tags darauf mehrere Hundert Euro von seinem Konto abgebucht waren, erkannte der Rentner, dass er auf einen Telefonbetrüger reingefallen war und erstattete Anzeige.

Diesen Fall eines 71 Jahre alten Mannes aus Gräfelfing schilderte die Münchner Polizei am Donnerstag exemplarisch für ein Phänomen, das die Strafverfolger derzeit anscheinend schwer beschäftigt: den zunehmenden Betrug von älteren Menschen mittels Telefon oder Computer. Dabei denken sich die Kriminellen immer wieder neue Wege aus, um ans Vermögen ihrer Opfer zu kommen. Wie Bayerns Justizminister Georg Eisenreich ebenfalls am Donnerstag bei einer separaten Pressekonferenz mitteilte, seien bayerische Senioren im Jahr 2021 um einen zweistelligen Millionenbetrag geprellt worden.

So haben die Kriminellen 6,1 Millionen Euro erbeutet, indem sie sich als Polizisten präsentierten. Zwei Millionen Euro ergaunerten die Betrüger durch den Enkeltrick, bei dem sie sich als Verwandte ihrer Opfer ausgaben. 3,7 Millionen Euro sammelten sie durch Schockanrufe ein, bei denen sie behaupten, ein Familienmitglied sei in einen schweren Unfall verwickelt und brauche nun dringend Geld, wahlweise als Kaution für die Freilassung aus einem Polizeigewahrsam oder für eine ärztliche Behandlung. "Wir beobachten, dass Kriminelle gezielt das Vermögen älterer Menschen ins Visier nehmen. Täter nutzen die Sorgen, Ängste und Gutgläubigkeit ihrer Opfer schamlos aus", so Eisenreich.

Die Täter sitzen meistens in Callcentern im Ausland, in der Türkei, in Afrika - oder in Indien, wie Reinhard Knitl, stellvertretende Leiter des für Cybercrime zuständigen Kommissariats, anhand des Gräfelfinger Falles berichtete. Wenn jemand anrufe, der englisch mit indischem Einschlag spreche und sich als Computer-Experte vorstelle, solle man misstrauisch werden, rät Knitl: "Die Masche gibt es seit Jahren, aber sie scheint erfolgreich zu sein, weil sie immer noch angewandt wird."

Die Festnetz-Nummern finden die Betrüger leicht in öffentlichen Telefonbüchern, und gerade während der Pandemie hätten sie viele Menschen erreicht, die zu Hause vor dem Computer saßen. Justizminister Eisenreich rät deshalb allen, die von fremden Personen angerufen werden, egal unter welchem Vorwand: "Sprechen Sie am Telefon niemals über finanzielle Verhältnisse. Geben Sie niemals Kontodaten preis. Ignorieren Sie Forderungen. Überweisen Sie kein Geld." Kommissar Knitl hat einen ganz pragmatischen Hinweis: Der Software-Riese, bei dem die englischsprechenden Service-Anrufer angeblich angestellt sind, ruft nie von sich aus an.