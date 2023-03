Betrüger räumen Sparkassen-Konto leer / Mehr Security nach Vergewaltigung am Nockherberg / Großstreik am Dienstag

Von Katharina Federl

DER TAG IN MÜNCHEN

Betrüger buchen 143 000 Euro ab - doch wer zahlt den Schaden? Mit 150 Transaktionen an einem Wochenende räumen Kriminelle das Konto eines Sparkassen-Kunden leer. Seine Bank will er nun verklagen, weil diese den Betrug nicht verhindert hätte - dabei gab er selbst den Tätern seine Daten preis.

"Das wird die größte Streikkundgebung seit 30 Jahren" Von der Kita über die Müllabfuhr bis zu den Kliniken: Für diesen Dienstag hat Verdi zu einem Großstreiktag in München aufgerufen. Der Geschäftsführer der Gewerkschaft Heinrich Birner erklärt, warum das aus seiner Sicht nötig ist - und wie es danach weitergeht. (SZ Plus)

Nockherberg stockt nach Vergewaltigung am Starkbierfest Sicherheitsdienst auf Die 24-jährige Studentin kann sich bei ihrer ersten Befragung an nichts erinnern. Nun wertet die Polizei Videokameras aus - und fragt sich: Wie konnte die Tat niemandem auffallen?

Der spendable Missbrauchstäter Pfarrer G. saß wegen Missbrauchs im Gefängnis - und hatte anschließend weiter Kontakt zu Kindern. Einige hat er sogar finanziell unterstützt. Bloß warum? (SZ Plus)

Wenn der Wohnort über die Karriere entscheidet Je schlechter die soziale Lage in einem Grundschulsprengel, desto seltener wechseln Kinder ans Gymnasium. Auch Corona hat Spuren an Münchens Kitas und Schulen hinterlassen. Die Erkenntnisse aus dem neuen Bildungsbericht. (SZ Plus)

Mann erleidet Gehirnblutung nach Prügelei vor Bordell Leierkasten Zwei Männer besuchen das Etablissement und geraten in einen Streit mit anderen Gästen. Die Polizei sucht nun nach zwei Verdächtigen.

Ex-BMW-Manager soll Schmiergeld kassiert haben Sechs Millionen Euro soll der 52-Jährige in die eigene Tasche gesteckt haben. Vor Gericht geht es um ein jahrelanges und lukratives Dreiecksgeschäft, das die Staatsanwaltschaft dem Mann vorwirft.

Isarcard Semester wird ausgesetzt Studierende dürfen bis zur Einführung des 49-Euro-Tickets ohne Beschränkungen den MVV nutzen. Welche Regeln künftig gelten - und was Besitzer der Isarcard Semester nun tun müssen.

Löwen wollen Giesinger Kneipe übernehmen Im Riffraff könnte der TSV 1860 seine Vereinsgeschichte präsentieren, einen Shop und einen Treffpunkt für Fans einrichten. Erste Gespräche soll es schon gegeben haben, doch das Präsidium will sich bisher nicht zu den Plänen äußern.

