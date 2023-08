Ein notorischer Betrüger gibt sich als Pilot aus, der für einen Scheich in Dubai arbeitet. Damit zieht er Gutgläubigen Geld aus der Tasche - und fährt Luxus-Leihautos, ohne zu bezahlen. Nun muss er in Haft.

Von Susi Wimmer

Mit reichlich Phantasie, Charme und bestechender Eloquenz log sich Leonardo di Caprio einst in der Gaunerkomödie "Catch me if you can" durch die Kinowelt. Der Angeklagte Alfons F. gleicht mit seinem schlohweißen Haar und dem dezenten Knödelfriedhof unter seinem T-Shirt optisch nicht ganz dem filmischen Vorbild, war aber als Betrüger ebenso kreativ: Er gab sich als Pilot aus, der für einen Scheich aus Dubai arbeiten würde, lieh sich Luxusautos und Geld und betrog alles und jeden nach Strich und Faden.