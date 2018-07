26. Juli 2018, 16:59 Uhr Betrugsmasche Putzfrau nutzt 80-Jährigen aus

Immer wieder nimmt eine Trickbetrügerin aus Wien einem dementen Rentner Geld ab - insgesamt mehrere Tausend Euro.

Die Gutgläubigkeit eines 80-jährigen Münchners hat offenbar eine Trickbetrügerin aus Wien ausgenutzt, um den an Demenz leidenden Mann um mehrere Tausend Euro zu bringen. Bereits im August 2017 waren einem 51 Jahre alten Münchner ungewöhnliche Geldabhebungen auf dem Konto seines Vaters aufgefallen, wie die Polizei mitteilt.

Der gab auf Nachfrage an, dass er seiner Putzfrau, die in unregelmäßigen Abständen komme, nicht nur Lohn für die Reinigungsdienste zahle, sondern ihr auch in Notlagen, die sie wiederholt geschildert habe und für die sie finanzielle Unterstützung brauche, mit Geld aushelfe. Der Sohn erstattete im Juni Anzeige wegen Betrugs gegen Unbekannt.

Am Montag meldete der 80-jährige seinem Sohn, dass sich die Putzfrau wieder angesagt habe. Der traf in der Aubinger Wohnung des Vaters auf eine Frau, die sich Marianne nannte. Auf Nachfrage zu Lohn und Geld ergriff sie sofort die Flucht. Ein Kriminalbeamter, der laut Polizei zufällig in der Nähe ermittelte, nahm die Frau in der Bodenseestraße fest. Die Verdächtige schwieg zu den Vorwürfen, sie wurde freigelassen. Weil die Polizei bei ihr mehrere hundert Euro sowie Schweizer Franken fand, ermittelt sie, ob auch dieses Geld aus Betrügereien stammt