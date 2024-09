Von Andreas Salch

Andreas H. tanzte in seiner Jugend Ballett an Opernhäusern der DDR. Später verdingte er sich als Lagerarbeiter. Und im wiedervereinigten Deutschland verlegte er sich darauf, Autos aufzubrechen. Seit nunmehr 20 Jahren sei das nun schon sein „Beruf“, hielt ein Vertreter der Staatsanwaltschaft am Landgericht München I jetzt dem 52-Jährigen bei seinem Plädoyer vor.