26. Februar 2019, 18:46 Uhr Betroffene berichten "Die Seltenen"

Vier Erkrankte, vier Geschichten und ein Netzwerk

Von Inga Rahmsdorf

"Es geht uns nicht um die Krankheit"

Jeannette Sommerschuh. (Foto: privat)

"Ganz wichtig ist die positive Lebenseinstellung", sagt Jeannette Sommerschuh. Die 54-Jährige weiß aber aus eigener Erfahrung, wie schwierig das manchmal ist. Wenn die Füße immer stärker schmerzen und die Lähmungen so sehr zunehmen, dass sie alltägliche Dinge nicht mehr allein bewältigen kann - sich selbst Strümpfe anziehen zum Beispiel oder gehen ohne hinzufallen. Der Name ihrer Krankheit ist so kompliziert, wie sie selten ist: Genetische Polyneuropathie mit spastischer Paraplegie in SPG7-Gen. Vor neun Jahren brach die Nervenkrankheit, die Lähmungen verursacht, bei Sommerschuh aus. Die Anfälle kommen schubweise und unvermittelt. Arbeiten kann die 54-Jährige nicht mehr. Sie will aber anderen Betroffenen Mut machen und hat deswegen die Selbsthilfegruppe "Chronisch krank und Ja! zum Leben" gegründet, in der alle körperlich chronisch Kranken willkommen sind. Schließlich gebe es auch Erkrankungen, die so selten seien, dass es für sie keine eigene Selbsthilfegruppe gebe, sagt Sommerschuh. "Es geht uns nicht um die Krankheit, sondern darum, ein lebenswertes Leben damit zu führen", betont sie. "Die Treffen geben mir viel Kraft. Jedes Mal gehen wir fröhlicher und selbstsicherer hinaus." Gemeinsam mit anderen hat Sommerschuh außerdem im November 2018 unter dem Dach des Selbsthilfezentrums München (SHZ) auch das Netzwerk "Die Seltenen" gegründet, um als vernetzte Gemeinschaft ihre Bedürfnisse stärker in die Öffentlichkeit bringen zu können.

"Man kann nur die Symptome lindern"

Christina Schubert. (Foto: privat)

Vor sechs Jahren rutschte Christina Schubert bei der Arbeit aus und brach sich das Handgelenk. Zuvor sei sie gesund gewesen, sagt die inzwischen 32-Jährige. Doch seitdem ist sie schwer krank, leidet unter ständigen Schmerzen. Sechs Wochen nach dem Unfall diagnostizierte ein Arzt bei Schubert die Krankheit CRPS, auch Morbus Sudeck genannt. Ein komplexes regionales Schmerzsyndrom. "Man kann nur die Symptome lindern, aber nicht die Krankheit heilen", sagt Schubert. Die Berufsgenossenschaft habe die Folgen des Arbeitsunfalls zunächst nicht anerkennen wollen. Ein jahrelanger Streit vor Gericht folgte. Schubert zweifelte immer wieder an sich selbst, fragte sich, ob sie sich die Schmerzen nur einbilde. Doch schließlich wurde ihre volle Erwerbsunfähigkeit anerkannt. Schubert gründete vor vier Jahren die erste Selbsthilfegruppe in Mühldorf, damals sei es in Bayern die einzige für CRPS-Betroffene gewesen, sagt sie. Es sei hilfreich, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen, auch um neue Ideen zu entwickeln, wie man seine Situation verbessern kann - zum Beispiel durch Medikamente, Physio-, Ergo-, Psychotherapie, Kompressionsbekleidung oder Öle. "Wir finden aber auch gemeinsam Themen zum Lachen", sagt Schubert. Es gehe ja nicht darum, zu jammern, sondern sich aktiv mit der Krankheit auseinanderzusetzen und etwas zu verändern. "Wichtig ist es, die Krankheit zu akzeptieren und sich die Tage so einzurichten, dass sie trotzdem eine gute Lebensqualität haben", sagt Schubert.

"Ein Quantum an Lebensqualität"

Claudia Dexl. (Foto: privat)

Die Krankheit, sagt Claudia Dexl, schleicht sich unbemerkt an und bricht dann irgendwann plötzlich aus. Als Jugendliche litt sie immer wieder unter Rückenschmerzen. Mit Anfang 30 hatte sie dann erstmals starke Schmerzen am ganzen Körper, bekam Asthma und einen gereizten Darm, berichtet Dexl. Zehn Jahre lang sei sie von Arzt zu Arzt gegangen, doch niemand habe ihr helfen können. Immer wieder sei sie als Simulant behandelt worden. Mit Anfang 40 erlitt sie schließlich bei der Arbeit einen Nervenzusammenbruch. Als sie daraufhin in eine Kur geschickt wurde, diagnostizierte ein Arzt bei ihr Fibromyalgie. Eine schwere chronische Erkrankung, die mit starken Schmerzen in der Muskulatur und an den Sehnenansätzen einhergeht. Wenige Jahre später gründete Dexl zwei Selbsthilfegruppen in München, um sich mit anderen Betroffenen auszutauschen und sich gegenseitig zu unterstützen. Insgesamt 40 Betroffene treffen sich dort regelmäßig. "Das hat mir schon ein gewisses Quantum an Lebensqualität zurückgegeben", sagt Dexl. 2017 gründete sie den Fibromyalgie Verein Bayern. Es sei frustrierend, weil immer noch viele die Krankheit nicht richtig anerkennen würden, sagt die heute 61-Jährige, die Großmutter von vier Enkelkindern ist. Man müsse immer noch um notwendige Therapien kämpfen. Dexl fordert, die gesundheitliche Versorgung für Menschen mit seltenen Erkrankungen zu verbessern: Zum Beispiel, dass Ärzte bei Bedarf durchgehend Physiotherapie verschreiben dürfen.

"Ich bin nicht alleine"

Maria Reeb. (Foto: privat)

Vier Jahre lang ist Maria Reeb von Arzt zu Arzt gegangen. "Es war sehr zermürbend", erinnert sich die heute 79-Jährige. Sie war 34 Jahre alt, als die Krankheit ausbrach. Als ihr Körper sich plötzlich anfühlte wie ein Panzer, als ihre Hände anschwollen, die Finger immer härter wurden, sie ihre Arme nicht mehr an den Kopf heben konnte. Verschiedene Mediziner untersuchten sie und erklärten Reeb, sie sei kerngesund. "Man fängt an, sich zu fragen, ob man Hypochonder ist, ob man geistig verwirrt ist", sagt sie. Erst in einem Münchner Klinikum diagnostizierte ein Arzt dann ihre Erkrankung: Sklerodermie. Das Leiden verursacht vor allem eine zunehmende Verhärtung des Bindegewebes und kann in unterschiedlichem Ausmaß die Haut und auch die inneren Organe schädigen. Reeb fühlte sich anfangs unsicher, hatte viele Ängste und Fragen. "Aber ich habe großes Glück, dass es bei mir besser geworden ist", sagt Reeb. "Mir geht es heute eigentlich gut." Besonders geholfen habe ihr damals auch die Selbsthilfegruppe, die sie vor 30 Jahren das erste Mal besuchte. "Es war eine große Erleichterung zu sehen: Ich bin nicht alleine", erzählt Reeb. Und diese Hilfe möchte sie weitergeben. Seit 2001 leitet Reeb die Regionalgruppe München des Vereins Scleroderma Liga und ist seit einigen Jahren auch die Bundesvorsitzende. Deutschlandweit gebe es 340 Mitglieder. "Man kann ja heute alles im Internet nachschauen", sagt die 79-Jährige, "aber der persönliche Kontakt, das ist etwas ganz anderes."