Von einem zwei Tonnen schweren Rolltor ist am Samstagabend ein Mitarbeiter des Werksicherheitsdienstes auf dem MAN-Werksgelände in Allach erschlagen worden. Der 65-Jährige aus dem Vogtlandkreis bemerkte auf dem Gelände an der Bauschingerstraße im Zuge seiner Arbeiten, dass das elektronische Metalltor nicht vollständig geschlossen war. Er überprüfte es manuell. Dabei, so ein Sprecher der Polizei, sei das Rolltor aus der Führung gerutscht und direkt auf den Mann gefallen. Er war sofort tot. Ein Arbeitskollege, der den Vorfall bemerkt hatte, alarmierte umgehend Rettungsdienst und Feuerwehr. Die Einsatzkräfte versuchten den 65-Jährigen noch wiederzubeleben, aber er erlag den schweren Verletzungen am Unfallort. Weil es bei dem Fall, so erläutert der Polizeisprecher, "um technische Details" geht, wurde ein externer Gutachter mit einer Untersuchung beauftragt. Das Kommissariat 13 für Brände und Betriebsunfälle hat die Ermittlungen aufgenommen.