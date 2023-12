Kolumne von Michael Morosow

Der Boss einer Werbeagentur kommt als Letzter zur Betriebsweihnachtsfeier, ein Angestellter flüstert ihm ins Ohr: "Wir haben Getränke, Mädchen und Spiele." Der Sekt fließt in Strömen, die Belegschaft tanzt eine Polonaise, angeführt von der aufgebrezelten Chefsekretärin mit Geschenkschleife am Kleid. Am Ende des Abends wählt der Chef seine Assistentin für einen frivolen Ausklang der Party. Die Szenen kennen wir aus der Fernsehserie "Mad Men", deren Handlungen in den 1960er-Jahre spielen, und nicht etwa von einer selbst erlebten Betriebsweihnachtsfeier, wo das zwischenzeitliche Du bei Kerzenschein und Glühwein als intim genug gilt. Aber nicht bei allen. Herr S. zum Beispiel, der namentlich nicht genannt werden will, glaubt jedenfalls zu wissen, vor vielen Jahrzehnten bei einer Weihnachtsfeier des Bundesnachrichtendienstes in Pullach gezeugt worden zu sein.