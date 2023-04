Von Sabine Buchwald

Betiel Berhe hat recht behalten, sie hatte es vorhergesehen. Einen Tag nach dem Gespräch mit ihr erzählt man in der Redaktion von der "Schwarzen Autorin". Ganz unbewusst bezeichnet man die Autorin so. Warum? Berhe hatte die Erklärung dafür schon vorweg genommen: "Weil es den Menschen schwerfällt, über jemanden mit migrantischem Hintergrund zu sprechen, ohne ihn zu beschreiben. Denn was nicht der Norm entspricht, muss beschrieben werden. Ob es relevant ist oder nicht." Jemanden als Schwarz zu markieren sei der "Dominanzgesellschaft" wichtig. Es ist die Gesellschaft, in die Berhe hineingeboren wurde, deren Sprache sie präziser als viele andere spricht, deren Codes sie kennt, in der sie phänotypisch auffällt, weil ihre Eltern aus Eritrea stammen. Diese Gesellschaft will sie verändern.