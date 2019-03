4. März 2019, 18:48 Uhr Besuch bei Alt-OB Vogel Reiter fordert soziales Bodenrecht

Die Bodenpreise müssen gedeckelt werden, damit die Mieten nicht endlos steigen: Diese These, die Hans-Jochen Vogel schon seit Jahrzehnten vertritt, hat dem Alt-OB am Montag Besuch von Oberbürgermeister Dieter Reiter und mehreren Bundespolitikern verschafft. Nach dem Gespräch im Augustinum in Hadern erneuerte Reiter seine Forderung nach gesetzlichen Änderungen, damit Investoren einen höheren Beitrag für die Allgemeinheit leisten. So müsse der Wertzuwachs von Grundstücken, der ohne Zutun des Eigentümers vor allem durch Kultur, Schulen, die Gesundheitsversorgung und eine gute Verkehrsanbindung entstehe, abgeschöpft werden. Zudem sollten Kommunen in die Lage versetzt werden, auch in Gebieten ohne Bebauungsplan dem Bauherrn einen Anteil bezahlbarer Wohnungen vorzuschreiben. Reiter und Vogel verweisen auf Wien, wo in bestimmten Arealen zwei Drittel aller Neubauwohnungen zu maximal fünf Euro netto pro Quadratmeter vermietet werden müssen. Dafür wurden die Bodenpreise gedeckelt. Laut Reiter wird derzeit geprüft, ob ein solches Instrument auch hier eingesetzt werden kann.