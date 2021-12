Von Josef Grübl

An Festtagen sollte man sich etwas gönnen, findet zumindest das Liebespaar in dieser Verfilmung eines 2016 erschienenen Romans von Graham Swift. Sie ist Dienstmädchen, er ein junger Mann aus der Oberschicht. Dass sich so eine Verbindung im England des Jahres 1924 nicht schickt, weiß man spätestens aus dem Serienhit "Downton Abbey" oder den Filmen von James Ivory. Jane (Odessa Young) und Paul (Josh O'Connor, der Prince of Wales aus "The Crown") verstecken sich also und haben heimlich Sex. Nur am titelgebenden "Mothering Sunday" holt er sie zu sich ins Herrenhaus. Dort haben sie ebenfalls Sex, vielleicht sogar noch leidenschaftlicher als sonst, da sie ja jederzeit entdeckt werden könnten. Er sieht das Ganze aber als eine Art Abschiedsgeschenk, schon bald soll er eine andere, standesgerechtere Frau heiraten. Die junge Dame wartet bereits auf ihren Verlobten, bei einem Picknick mit ihrer und der zukünftigen Verwandtschaft (die mit Stars wie Colin Firth und Olivia Colman recht prominent besetzt ist.) Bis Paul sich von seiner Geliebten losreißen kann und mit seinem Auto davon düst, dauert es aber noch ein Weilchen - genauso wie sich die französische Regisseurin Eva Husson in ihrem ersten englischsprachigen Spielfilm Zeit nimmt für die atmosphärisch-sinnliche Ausgestaltung des titelgebenden Festtags. Was anfangs wie ein trauriges Frauenschicksal klingt, ist allerdings die Geschichte einer Befreiung: Der Film spannt einen großen Erzählbogen, verknüpft mehrere Zeitebenen und lässt ihre Heldin den gesellschaftlichen Zwängen jener Zeit entfliehen.

Ein Festtag, GB 2021, Regie: Eva Husson, mit: Odessa Young, Josh O'Connor. Kinostart am 23. Dezember, der Film läuft unter anderem im ABC und City Kino