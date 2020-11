Die Gebühren für Einäscherungen, Erdbestattungen sowie für die Nutzung von Gräbern auf den Münchner Friedhöfen sollen vom kommenden Jahr an deutlich steigen. Das sieht eine Beschlussvorlage des Referats für Gesundheit und Umwelt (RGU) für die Sitzung des Gesundheitsausschusses an diesem Donnerstag vor. Demnach soll etwa die Grabnutzungsgebühr für ein Urnengrab von derzeit jährlich 25 Euro auf 48 Euro angehoben werden. Eine Urnennische soll dann 132 Euro statt bisher 86 Euro kosten und ein Sarggrab 68 Euro statt bisher 35 Euro im Jahr. Das RGU begründen die Gebührenanhebung damit, dass die Preise seit 2008 unverändert geblieben seien, die Kosten aber gestiegen. Bis 2015 hätten die Städtischen Friedhöfe München profitabel gearbeitet und sogar Rücklagen gebildet, die wurden seit 2016 nach und nach abgebaut. Im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten sollen die Gebühren nach wie vor moderat bleiben. So kostet ein Urnengrab in Düsseldorf oder Stuttgart mehr als 80 Euro im Jahr und damit fast doppelt so viel.