Der Journalistenberuf spült einen mit schöner Unregelmäßigkeit an Orte und zu Menschen, die Ottonormalbürger nie zu Gesicht bekommen. Das kann ein Wellenreit-Event auf Tahiti sein oder die Gemeinderatssitzung in Oberneuching – oder eben die Feier zum 75-jährigen Bestehen des Bayerischen Bestatterverbands in der Tonhalle. Gottchen, die Tonhalle: Seit einer Ewigkeit war man dort nicht mehr, zuletzt bei einem sehr lauten, sehr unnötigen Konzert eines gewissen Scooter. Da geht es an diesem Abend schon etwas ruhiger zu. Zumindest im offiziellen Teil. Aber der Reihe nach.