Von den Zahlen her ging es im vergangenen Kinojahr wieder etwas bergauf, nicht viel, aber immerhin. 24,9 Millionen Tickets wurden im Jahr 2019 für deutsche Filme verkauft, das waren 0,3 Millionen mehr als 2018. Die FFA (Filmförderungsanstalt) veröffentlichte erst kürzlich ihre Jahresstatistik, freilich verrät diese nichts über die Qualität der Filme. Das Filmmuseum bat daher wie jedes Jahr drei Filmkritiker um ihre Top-Ten-Listen deutscher Produktionen. Und wie immer hat jeder Kritiker andere Maßstäbe und Präferenzen, es gibt aber auch Filme, auf die sie sich zumindest teilweise einigen können: Auf den Berlinale-Liebling und späteren Publikumshit Systemsprenger etwa, der am Samstag, 14. März, um 21 Uhr zu sehen ist: Nora Fingscheidt erzählt in ihrem Spielfilmdebüt die Geschichte eines wilden Mädchens, das nicht ins System zu passen scheint und ständig in neue Familien, Wohngruppen und Kinderheime geschickt wird. Dabei will die neunjährige Benni doch nur zurück zu ihrer Mutter. Diese aber ist völlig entnervt und sagt: "Wenn schon die Profis nicht mit ihr klarkommen, wie soll ich es dann schaffen?"

Eine Familiengeschichte erzählt auch Thomas Heise in seinem Filmessay Heimat ist ein Raum aus Zeit: Er folgt den biografischen Spuren seiner eigenen Familie, über mehrere Generationen und Weltkriege hinweg, durch Städte wie Wien, Berlin und Dresden. Der Film dauert 218 Minuten und lief in nur wenigen Kinos, für die Zuschauer dürfte es vermutlich die letzte Gelegenheit sein, dieses monumentale Werk auf der großen Leinwand zu sehen (Sonntag, 15. März, 18.30 Uhr).

Eröffnet wird die Reihe mit dem Dokumentarfilm Gundermann Revier, der eine schöne Ergänzung ist zu Andreas Dresens 2018 erschienenem Spielfilm über den Sozialisten, Stasi-Informanten und singenden Baggerfahrer Gerhard Gundermann (Fr., 6. März, 21 Uhr). Der kommerziell erfolgreichste Film der Reihe ist Caroline Links Verfilmung von Judith Kerrs Buch Als Hitler das rosa Kaninchen stahl (Fr., 20. März, 21 Uhr), Debütfilme wie Mariko Minoguchis Mein Ende. Dein Anfang (Sa., 7. März, 21 Uhr) oder Angela Schanelecs bei der Berlinale preisgekrönter Ich war zuhause, aber... beweisen, wie vielfältig das deutsche Filmschaffen im Jahr 2019 war (Di., 24. März, 21 Uhr).

Deutsche Filme 2019, Fr., 6. März, bis Di., 24. März, Filmmuseum, St.-Jakobs-Platz 1, Telefon 23396450