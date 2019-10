Welcher Nachricht kann man trauen? Sind Medien noch glaubwürdig? Woran ist zu erkennen, dass ein Bild oder eine Tonaufnahme im Internet in Wahrheit gefälscht ist? Und welche Rechte haben eigentlich Lehrer und Schüler in einer digitalen Welt? Über diese und über weitere Fragen möchte die Süddeutsche Zeitung gerne mit Lehrerinnen und Lehrern sprechen. Gemeinsam mit dem Münchner Merkur und der tz lädt sie deshalb am Buß- und Bettag, 20. November, von 9 bis 13 Uhr zum Lehrermedientag ins staatliche Wilhelmsgymnasium an der Thierschstraße. Ein Vortrag und sieben Workshops widmen sich dort vor allem der Glaubwürdigkeit von Medien und dem Vertrauen in den Journalismus. Am Buß- und Bettag findet kein Unterricht statt, bayernweit laden deshalb 16 Tageszeitungen Lehrkräfte zur Fortbildung ein. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist über www.lehrermedientag.de und das Portal "Fibs" möglich.