31. Mai 2019, 21:55 Uhr Besonderer Schrein Zwei Heilige vereint

Elisabeth von Thüringen und Franz von Assisi begegnen sich bei einer Kunst-Installation in der Schwabinger Kirche St. Joseph

Von mse, Schwabing

Da liegen sie in Frieden nebeneinander: Elisabeth von Thüringen und Franz von Assisi begegnen sich in der Kirche St. Joseph in Schwabing. Beide haben auf Wohlstand und Privilegien verzichtet und ihr Leben im Spätmittelalter den Armen gewidmet. Elisabeth, deren Mutter aus Andechs stammte, war eine ungarische Prinzessin und wurde im Alter von 14 Jahren mit dem thüringischen Landgrafen verheiratet. Später entfloh sie dem höfischen Leben und schloss sich der Armutsbewegung an. Der Münchner Künstler Philipp Schönborn, der religiöse Themen mit Farbe, Licht und einem oft spielerischen Zugang neu interpretiert, beschäftigt sich seit Jahren mit herausragenden Frauenfiguren der Kirchengeschichte. Er hat die Elisabethbilder in der gleichnamigen Kirche von Marburg fotografiert und in bewusster Unschärfe zu einem Schrein aus Leuchtkästen montiert, der schon in verschiedenen Kirchen in Deutschland zu sehen war. Die Eröffnungsmesse der kleinen Installation am Sonntag, 2. Juni, 10 Uhr, gestaltet die Erfurter Sängerin Sabine Lindner mit mittelalterlichen Liedern. Der Schrein wird bis 30. Juni, in St. Joseph stehen (Josephsplatz ).