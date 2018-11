21. November 2018, 18:50 Uhr Besetzung in Gremien Stadträte beschließen Frauenquote

Die Stadt München will künftig eine Frauenquote für allen Gremien einführen, in denen Mitglieder aus dem Stadtrat vertreten sind. Der Verwaltungs- und Personalausschuss hat dem von der SPD initiierten Vorhaben am Mittwoch zugestimmt. Ziel ist, die Plätze der Stadträtinnen und Stadträte in den Gremien paritätisch zu besetzen. Die Quote wird sich nach der Größe der Gremien richten - bei zwei bis vier Mitgliedern wird dann etwa mindestens eine Frau und ein Mann einen Sitz haben müssen. Mit ihrem Vorschlag, eine Quote von mindestens 50 Prozent Frauen einzuführen, konnte sich die Fraktion der Grünen/Rosa Liste nicht durchsetzen. Für die flexible Quote hingegen stimmten alle Fraktionen außer die Bayernpartei. "Der Zeitpunkt ist günstig, weil es nicht allzu lange bis zu den Kommunalwahlen dauert und dann viele Gremien neu zu besetzen sein werden", sagte Bettina Messinger (SPD). Die Quote wird nicht verbindlich sein, sondern eine Empfehlung. Das ist rechtlich nicht anders möglich. Sollte sich eine Fraktion nicht daran halten, wird sie dies aber begründen müssen.