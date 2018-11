20. November 2018, 18:51 Uhr Beschwerde zurückgewiesen Tatverdächtige bleiben in Haft

Sechs Männer sollen eine 15-Jährige missbraucht haben

Von Martin Bernstein

Die fünf jungen Männer, die Ende September nacheinander in zwei verschiedenen Wohnungen eine 15-Jährige vergewaltigt haben sollen, bleiben weiter in Untersuchungshaft. Ein Richter hat am Montag die Haftbeschwerde eines der Tatverdächtigen als unbegründet zurückgewiesen. Nach einem sechsten mutmaßlichen Beteiligten wird laut Polizei noch immer gefahndet.

Was sich genau am Wochenende des 22. und 23. September in einer Pasinger Wohnung und drei Tage später in einem Apartment in Berg am Laim abgespielt hat, ist weiterhin unklar. Die 15-Jährige soll in dieser Zeit Geschlechtsverkehr mit insgesamt sechs jungen Männern gehabt haben. Dazu sei sie durch massive verbale Drohungen gezwungen worden, berichtete sie später einer Vertrauensperson. Körperliche Gewalt wurde laut Polizei nicht ausgeübt. Auch gebe es keine Hinweise auf eine Gruppenvergewaltigung oder auf Freiheitsberaubung.

Die Ermittlungen gestalten sich offenbar äußerst diffizil. Bereits vier Tage nach den Taten war ein 17-Jähriger festgenommen worden, drei mutmaßliche Mittäter am 18. Oktober, ein fünfter Mann kurz zuvor. Die Staatsanwaltschaft bestätigte den Fall erstmals am 30. Oktober. Damals hieß es, die Vernehmungen der Beteiligten seien noch nicht abgeschlossen. Außerdem wurde auf den Persönlichkeitsschutz für die 15-Jährige verwiesen.

Die Jugendliche hatte Anfang September einen in München lebenden 17-Jährigen kennengelernt. Drei Wochen später lud er sie in die Pasinger Wohnung eines Bekannten ein. Dort soll er das Mädchen zum Intimverkehr aufgefordert haben. Die 15-Jährige wies ihn zunächst zurück, sei dann aber durch Drohungen eingeschüchtert worden, hieß es am Dienstag. Anschließend habe sie fünf weiteren, zwischen 20 und 28 Jahre alten Bekannten des jungen Mannes zu Willen sein müssen, die wie er aus Afghanistan stammen. Auch dazu soll das Mädchen durch Drohungen gebracht worden sein.