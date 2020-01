An diesem Tag schaltete Google in seinem Programm "Streetview" erstmals Fotos von 20 deutschen Großstädten frei, darunter auch München. Zunächst hatte der Internetkonzern allerdings ziemlich viel Arbeit mit seinem neuen Angebot: Denn viele Menschen wollten nicht, dass ihr Wohnhaus gezeigt wird. Google musste bundesweit mehr als 244 000 Anträge auf Verpixelung der Gebäude bearbeiten.

Wer Street View folgt, stößt in Deutschland schnell an Grenzen

Kurz hinter dem Autobahnkreuz München-Nord ist die Welt zu Ende. Da hilft kein Klicken und kein Zoomen, die virtuelle Tour über die A 9 kann erst auf einem kurzen Teilstück auf Höhe Nürnberg fortgesetzt werden, und dann Hunderte Kilometer weiter auf Berliner Stadtgebiet, ab dem Kreuz Zehlendorf. Dazwischen befindet sich, zumindest aus der "Street View"-Perspektive, nichts. Google hat in Deutschland vor allem die Großstädte abfotografiert, längere Internet-Touren über Autobahnen und Landstraßen sind - anders als in anderen europäischen Ländern - nicht möglich.

In Frankreich hingegen kann man sich ab der Grenze auf der Autobahn bis Paris durchklicken und anschließend das noch unzerstörte Dach der Kathedrale Notre-Dame bewundern - ohne umständlich einen Parkplatz suchen zu müssen. Auch eine Tour über die italienische Brennerautobahn ist problemlos möglich, bei Bedarf geht es weiter über die Strada del Sole bis zur Diramazione Roma-Nord und vielleicht bis Napoli. Von München aus ist in Fahrtrichtung Alpen nicht einmal das Autobahnkreuz Süd erreichbar, die "Street View"-Bilder enden schon auf Höhe der Ausfahrt Neubiberg. Wer weiter will, muss sich in ein echtes Auto setzen. Und dabei in die Jetztzeit zurückkehren, Natürlich stammen auch die Autobahn-Bilder aus dem Jahr 2008.

Große Lücken gibt es aber auch im Stadtgebiet. Offenkundig hatte Google keine Erlaubnis, fotografierend durch Parks und Grünanlagen zu fahren - weshalb der Englische Garten wie auch der Nymphenburger Schlosspark in der "Street View"-Welt Terra Incognita ist. Virtuelle Einblicke sind nur nach dem Zufallsprinzip möglich - wo Nutzer ihre selbstgemachten Fotos eingestellt haben, was an einem blauen Kreis erkennbar ist. Ansonsten müssen sich die Sofa-Spaziergänger mit kurzen Abschnitten begnügen, wo ein Auto entlangfahren darf, entlang der Gyßlingstraße in der Hirschau etwa.

Auch die Fußgängerzone in der Altstadt ist nur sehr eingeschränkt erlebbar - in der Sendlinger Straße und am Marienplatz etwa, wo anders als heute im Jahr 2008 noch Autos passieren durften. Wobei lustigerweise am Marienplatz Nutzer-Bilder aus dem Jahr 2019 gezeigt werden, entlang der Route, auf der früher eine Straße verlief. Aber auch der Luise-Kiesselbach-Tunnel fehlt bei "Street View". Ersatzweise kann man oberirdisch über den Ring fahren.