Einmalig in Süddeutschland, innovativ und zukunftsfähig – das neue Berufsinformationszentrum (Biz) der Agentur für Arbeit in München verbindet analoge und digitale Angebote: 19 Monate lang haben 22 Firmen an der Umgestaltung gearbeitet. Das sogenannte Mega-Biz an der Kapuzinerstraße 30 gehört damit zu den größten seiner Art in Deutschland.