Meuterei in der Maffay-Band

Bertram Engels Konzertlesung in München

Von Michael Zirnstein

Er schreibt, dass er sich als „Maffay-Trommler“ jahrelang „unterbewertet“ fühlte. Also, Bertram Engel selbst fühlt sich durchaus als Rockstar, quasi als Erster Kanonier der „beiden deutschen Großmächte des Rock“, nämlich von Anfang an in den Bands von Peter Maffay und Udo Lindenberg, und immerhin einer der ersten deutschen Drummer, die für internationale Titanen wie Eric Burdon, Robert Palmer, Joe Cocker und auch mal Bruce Springsteen spielten. Aber immer wieder musste er sich anhören: „Der kann ja technisch nicht gut spielen.“