Berq steht auf dem Flügel, eine Trauergestalt in Schwarz. Der Sänger will sich trennen: „Fuck, du bist sogar noch unfassbar schön, wenn du weinst“, singt er mit seinem vibrierenden Bariton. Ganz schön manipulativ in so einer Situation. Nicht, dass er sich in all dem Gefühlswirrwarr noch vom Klavier stürzt. Und da kippt er schon langsam nach hinten. Kippt und singt und kippt und singt, bis er waagrecht in der Luft hängt. Nur die Rockschöße hängen zu Boden. Das Licht erlischt. Jubel.