Nachruf von Gerhard Matzig

"Diese Entscheidung, dass hier die Autos nicht mehr reinkommen, das muss man sich mal vorstellen: Es war ja die Hauptschlagader in München für den Verkehr - und die Vorstellung einer Fußgängerzone, das war eine unglaublich mutige Entscheidung, eine ketzerische Entscheidung. Gegen die Macht des Autos." Der Ketzer Bernhard Winkler hatte an der mutigen Entscheidung, aus Münchens automobiler Mitte, also aus der Kaufingerstraße, zu den Olympischen Spielen 1972 eine Mitte der Fußgänger zu machen, erheblichen Anteil als Chefplaner.