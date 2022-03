Von rimi

Für die Liebe und die Freiheit ist Birgit in den Westen gezogen. Und das im Sommer 1964. Im Osten lässt sie eine Tochter zurück, wovon ihr Mann, Kaspar, erst nach ihrem Tod erfährt. Er begibt sich auf eine Reise durch Ostdeutschland und findet mehr heraus, als er erwartet hatte. Der neue Roman "Die Enkelin" (Diogenes) von Bernhard Schlink erzählt von einer Flucht aus der DDR, dem Leben einer fremden, völkischen Gemeinschaft und der Suche nach Familie. Am Freitag, 11. März, 20 Uhr, ist der Jurist und Schriftsteller, der durch seinen Roman "Der Vorleser" berühmt wurde, im Literaturhaus München zu einer Lesung zu Besuch, an der man live im Saal und per Stream teilnehmen kann. Moderiert wird die Veranstaltung von der Journalistin und Autorin Marion Barsch.

Lesung mit Bernhard Schlink, Fr., 11. März, 20 Uhr, Literaturhaus, Salvatorplatz 1, Tickets zum Stream unter www.literaturhaus-muenchen.de