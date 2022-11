"I gfrier di ei", droht die Zeckenbande gern mal ihren Opfern. Dazu gehört auch Eddie, der Anfang der Neunziger in einem bayerischen Dorf an einem Wald aufwächst und sich oft weit weg wünscht. "Eine göttliche Jugend", dieser Titel des neuen Romans des Autors und SZ-Redakteurs Bernhard Blöchl bezieht sich denn auch eher auf einen anderen Gott: den Schlagersänger Karel Gott, den die geliebte Oma Elfie vergöttert. Eddie wiederum, dessen weitere Zuflucht die örtliche Bücherei ist, verehrt ein Mädchen, das er dort kennengelernt hat - und die Sängerin Madonna. Um sie in Amerika aufzusuchen, düst der Jugendliche schließlich sogar mit dem Mofa los. Dass er ganz woanders landet, vor allem bei sich selbst, versteht sich bei einer guten Coming-of-Age-Geschichte samt Road Novel von selbst. Am Ende kommt in diesem Roman, den man auch als Hommage auf Schriftsteller wie Wolf Haas oder Heinrich Steinfest lesen kann, alles aber sowieso ganz anders als gedacht.

