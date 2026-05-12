Der Kontrabassklarinette entweichen schaurig-tiefe Töne, im Rhythmus des Schlagzeugs rasen schwarze Rösser. Das Mühlrad ächzt, die Stimme des Meisters krächzt, Raben fliegen. Es ist eine dunkle Atmosphäre aus Klängen, Kadenzen, Worten, die sich da entfaltet sich, einmal flutet der Gong des chinesischen Tamtams wie eine mächtige Schallwelle in den Raum. Achtsamkeitsberater würden Bernd Lhotzkys Vertonung von Otfried Preußlers Roman „Krabat“, wie sie an diesem Abend beim Jazz -Festival in Oberhaching erklingt, eventuell einen Warnhinweis voranstellen: Achtung! Diese Musik und diese Worte enthalten Momente von rhythmischer Beklemmung, gruseligem Klanggespinst und heiserem Timbre, die für empfindsame Zuhörer nicht geeignet sind. Und auch vor dem Autor sei noch gewarnt, der war bei der Hitlerjugend.

Der Jazz-Pianist Bernd Lhotzky, 1970 in Tegernsee geboren und im Münchner Süden aufgewachsen, hält Preußlers Roman „Krabat“ um einen Jungen, der als Müllerbursche Lehrling eines Zaubermeisters wird, für ein „unglaubliches Buch“ – das er in neue Klanggewänder gekleidet hat. Nach seinem großen Erfolg mit der Vertonung von Shakespeare-Sonetten und dem 2021 erschienenen Album „As an Unperfect Actor“ mit Birgit Minichmayr und Quadro Nuevo war die Realisierung dieses Musik-Literatur-Projekts, aus dem er jetzt auch ein Hörbuch machen will, der nächste Schritt in Lhotzkys Reifung als Komponist. Bekannt geworden als klassischer Jazz-Pianist reizt ihn die Freiheit, Neues zu schöpfen: „Ich bin da ein Gestalter von Projekten, die ich selbst entwickle. Anders als beim Jazz der 30er-Jahre hat das etwas Neues, Unbelastetes.“

Unbelastet? Womöglich musikalisch, aber beim Projekt „Krabat“ stellen sich fast unvermeidlich auch moralische Fragen zum Autor. Lhotzky hat die Debatte in den vergangenen Jahren um Preußlers NS-Verstrickungen als Jugendlicher verfolgt, um sein als HJ-Propaganda-Roman kritisiertes Buch „Erntelager Geyer“, das er als 17-Jähriger geschrieben hatte, und die als mangelhaft kritisierte Distanzierung des später so berühmten Schriftstellers von dieser Zeit. Besonders im Jubiläumsjahr 2023 – Preußler wurde 1923 in Reichenberg (Liberec) geboren – und mit der langen Diskussion um den Umbenennungswunsch des Otfried-Preußler-Gymnasiums in Pullach – das seit März 2025 wieder Staatliches Gymnasium Pullach heißt –, nahm der Diskurs kulturkämpferische Züge an.

Ist seit 2025 nicht mehr Namenspatron des Pullacher Gymnasiums: der Kinder- und Jugendbuchautor Otfried Preußler. Francis König; Thienemann Verlag

„Ja, wir haben das natürlich auch diskutiert“, sagt Lhotzky, der für sein Projekt namhafte Künstlerkollegen wie den Saxofonisten und Klarinettisten Mulo Francel oder den Schauspieler Stefan Hunstein, der die ausgewählten Textpassagen grandios vorträgt, gewann. Dabei spielt „Krabat“, diese auf einer sorbischen Sage basierende Geschichte, in der Debatte eine wichtige Rolle, gilt sie doch besonders den Preußler-Verteidigern als Ausweis seiner Distanzierung von der NS-Zeit und literarischen Auseinandersetzung mit der Diktatur und falschen Führern. Sein Satz: „Ich bin Krabat“ wurde so interpretiert, als sage Preußler selbstkritisch: Ja, ich bin auch einer, der in seiner Jugend von dunklen Mächten verführt wurde.

Lhotzky sieht das ähnlich: „Ich finde, dass er sich distanziert und das sehr klar aufgearbeitet hat.“ Preußler sei damals zudem ein Jugendlicher gewesen, „fast noch ein Kind“. Ihm die damalige Nähe zur und Verführbarkeit durch die NS-Ideologie aus heutiger Sicht vorzuwerfen, habe etwas von „Selbstgerechtigkeit“. Und der von ihm so wahrgenommene Eifer, mit dem Lehrer und Schüler des Pullacher Gymnasiums dem Kinder- und Jugendbuchautor moralisches Fehlverhalten nachzuweisen suchten, sei ihm wie „Aktionismus“ vorgekommen. „Ich habe mich erst mal sehr geärgert.“ Im Nachhinein würde er relativierend sagen, das sei einfach einiges in der Kommunikation „unglücklich gelaufen“ und: „Ich habe im Rückblick schon Verständnis für die Schüler entwickelt.“ Wenn man bisher unbekannte Kapitel im Leben eines Prominenten entdeckt, der der Namenspatron der eigenen Schule ist, dann weckt das eben auch moralisch befeuerte Energie, gerade bei Jugendlichen.

Schauspieler Stefan Hunstein schlüpft als Vortragender eindrucksvoll in verschiedene Rollen, hier die des einäugigen Zaubermeisters. privat/Bernd Lhotzky

Der Fall polarisierte bundesweit, die einen lobten die reflektierte und langjährige Recherche an der Schule zum Namensgeber. Die anderen, vor allem die Feuilletons, polemisierten gegen die Entscheidung der Umbenennung inklusive des Vorwurfs von Cancel-Culture. FAZ-Feuilleton-Chef Jürgen Kaube watschte die Schule in einem Kommentar mit der Überschrift „So dumm, dass es wehtut“ ab.

Lhotzky äußert sich höflicher. Der 55-Jährige macht aber klar, dass er ähnlich wie etwa der Preußler-Biograf Tilmann Spreckelsen oder der Regisseur Thomas von Steinaecker, der die Dokumentation „Otfried Preußler – ich bin Krabat“ gemacht hat, den Autor, der auch „Räuber Hotzenplotz“ oder die „Kleine Hexe“ geschrieben hat, durch die Enthüllungen keinesfalls als weniger reputabel erachtet. Im Gegenteil, er schätzt ihn als Mensch wie als Künstler für seine fantasievollen Bücher: „Er hat uns viel Gutes getan.“ Gerade im „Krabat“, den er früher als gruseliger wahrgenommen habe, würden Werte wie Freundschaft und Mut wunderbar thematisiert.

„Es geht um die Bewältigung des Dunklen. Und ich male die Musik dazu“, sagt Lhotzky. Es sei sein Bestreben gewesen, den gesamten Raum des Romans klangvoll auszuleuchten. Das ist ihm eindrucksvoll gelungen, was auch an den virtuosen Kollegen liegt: neben Hunstein und Francel Bassist Thomas Stabenow und Schlagzeuger Oliver Mewes. Und ausschließlich düster ist die elaborierte Klangillustration ohnehin nicht. Es kommen auch jazzig-lässige Passagen vor und am Ende ein schön arrangiertes „Schafe können sicher weiden“ von Bach.