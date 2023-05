Der Architekt Bernardo Bader wurde zum Sommersemester 2023 als Professor an die Akademie der Bildenden Künste in München berufen. Er wird Nachfolger von Carlo Baumschlager im Masterstudiengang Architektur und Kunst. Bader, geboren 1974 im Bregenzerwald, vereine in seinen Arbeiten "ein tiefes Bewusstsein für Regionalität mit der gekonnten Ausführung materialgetreuer Räume", so die Hochschule.

Für seine Holzbauten wurde der Österreicher mehrfach ausgezeichnet, erhielt 2012 und 2017 den Piranesi Award und 2013 den Aga-Khan-Preis für Architektur. Erfahrung in der Lehre sammelte Bernardo Bader von 2012 bis 2017 als Dozent am Institut für Architektur und Raumentwicklung an der Universität Liechtenstein und 2018 zudem an der FHS St. Gallen. Baders Arbeiten wurden in zahlreichen Ausstellungen präsentiert, zuletzt im Kunstverein Hohenlohe, dem Deutschen Architekturmuseum, dem Architekturzentrum Wien und dem DG Kunstraum in München.