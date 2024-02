Mit retrofuturistischer Gitarre in den Boberger Dünen: Bernadette La Hengst.

Von Christian Jooß-Bernau

Ihr "Moin" klingt noch ein bisschen verpennt. Bernadette La Hengst ist etwas unausgeschlafen, ihre Stimme am Telefon noch nicht ganz da. Ist länger geworden gestern. Beim Releasekonzert ihres neuen Albums im Schokoladen in einem ehemals besetzen Haus in Berlin-Mitte, wo sie auch wohnt.