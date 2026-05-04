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Konzert in der IsarphilharmonieEinfach Weltklasse: Ovationen für Kirill Petrenko und seine Berliner

Lesezeit: 1 Min.

Leicht und elegant: Cellist Gautier Capuçon mit den Berliner Philharmonikern unter Kirill Petrenko.
Leicht und elegant: Cellist Gautier Capuçon mit den Berliner Philharmonikern unter Kirill Petrenko. Lena Laine

Bei diesem Konzert stimmte einfach alles: Die Berliner Philharmoniker unter Kirill Petrenko mit einem überragenden Gautier Capuçon am Cello in der Isarphilharmonie.

Kritik von Klaus Kalchschmid

Geradezu hitzig ging das Konzert mit den Berliner Philharmonikern unter Kirill Petrenko in der Isarphilharmonie zu Ende. Das Finale von Beethovens vierter Symphonie war durchglüht von Tempo und scharf geschnittener Artikulation und beendete einen Abend, der im ersten Teil durchaus heiter gelassen begonnen hatte. Igor Strawinskys „Pulcinella“-Suite machte den Anfang vor Peter Tschaikowskys Rokoko-Variationen für Cello und Orchester, überragend gespielt von Gautier Capuçon.

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