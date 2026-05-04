Geradezu hitzig ging das Konzert mit den Berliner Philharmonikern unter Kirill Petrenko in der Isarphilharmonie zu Ende. Das Finale von Beethovens vierter Symphonie war durchglüht von Tempo und scharf geschnittener Artikulation und beendete einen Abend, der im ersten Teil durchaus heiter gelassen begonnen hatte. Igor Strawinskys „Pulcinella“-Suite machte den Anfang vor Peter Tschaikowskys Rokoko-Variationen für Cello und Orchester, überragend gespielt von Gautier Capuçon.