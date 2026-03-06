Er hat den Bären nach Bayern geholt, jetzt muss er sich auch als Bärenhüter bewähren. Vorsichtig holt der Filmproduzent Ingo Fliess den Goldenen Bären aus seiner Tasche, er hat ihn erst vor zwei Wochen auf der Bühne des Berlinale Palasts entgegengenommen. Gemeinsam mit dem Regisseur İlker Çatak gewann er die Trophäe für das Drama „Gelbe Briefe“. Darin geht es um ein systemkritisches Künstlerehepaar aus Ankara, das ins Visier der Regierung gerät, seine Jobs verliert und in eine tiefe Krise rutscht. Der Film ist gerade erst in den deutschen Kinos angelaufen, am Tag vor dem Filmstart findet in München die Bayern-Premiere statt.