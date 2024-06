Nach gut drei Monaten ist der Hungerstreik von Klimaaktivisten in Berlin beendet. Der Münchner Wolfgang Metzeler-Kick, der den Protest initiiert hatte, erklärte am Donnerstag zusammen mit weiteren hungerstreikenden Aktivisten, dass fortan alle wieder Nahrung zu sich nehmen wollten. Insgesamt hatten sich nach Angaben der Aktivisten acht Menschen unterschiedlich lange am Hungerstreik beteiligt, darunter der Garchinger Michael Winter für 31 Tage, Metzeler-Kick hungerte 92 Tage. Unterstützt wurde die Gruppe in einem Protestcamp von weiteren Klimaaktivisten, unter anderem aus München.