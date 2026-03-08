Deep Fakes, Fakes News und Social-Media-Hetze – noch nie waren Wissenschaft und Fakten so in der Defensive wie heute. Politik und Gesellschaft sind sich einig im Befund und im Beklagen, an Lösungen fehlt es bislang. Ein bundesweites Gemeinschaftsprojekt, an dem sich schon jetzt mehr als 200 Kreative beteiligen, will den Hass und die Heuchelei mitsamt ihrer „alternativen Wahrheiten“ nun mit dem Mittel bekämpfen, auf das sie sich am besten verstehen: mit Humor.
Kulturinitiative gegen Fake News
