Kulturinitiative gegen Fake NewsLachen für die Wahrheit

Das neue Satire-Gemeinschaftsprojekt „Fun Facts“ startet Anfang März als Nachrichtenformat, das aktuelle Themen mit Humor verständlich und unterhaltsam für die sozialen Medien und als Podcast aufbereiten will.
Clemens Porikys

„Fun Facts“: Mehr als 200 Kultur-Promis kämpfen mit einem täglichen Nachrichten-Format und wöchentlichen Mixed-Shows humorvoll gegen Fake News und für die Demokratie.

Von Oliver Hochkeppel

Deep Fakes, Fakes News und Social-Media-Hetze – noch nie waren Wissenschaft und Fakten so in der Defensive wie heute. Politik und Gesellschaft sind sich einig im Befund und im Beklagen, an Lösungen fehlt es bislang. Ein bundesweites Gemeinschaftsprojekt, an dem sich schon jetzt mehr als 200 Kreative beteiligen, will den Hass und die Heuchelei mitsamt ihrer „alternativen Wahrheiten“ nun mit dem Mittel bekämpfen, auf das sie sich am besten verstehen: mit Humor.

Lesen Sie mehr zum Thema

