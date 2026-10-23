Puristen unter Bergwanderern setzen sich aus Prinzip in keine Bergbahn. Am Hörnle sollten auch die unbedingt eine Ausnahme machen. Die Schwebebahn ist eine Attraktion für sich. Beim Aussteigen muss man sich gegen jegliche Intuition hinstellen und stehen bleiben, während ein Mitarbeiter die Sitze in Windeseile seitlich auseinanderklappt. Erst dann darf man wegtreten. Die Hörnlebahn aus dem Jahr 1954 gilt als weltweit einzige Doppelsesselbahn mit Schwenksesseln. Auch deshalb hat die traditionsbewusste Gemeinde Bad Kohlgrub den Charakter der Bahn bei der Komplettsanierung in diesem Jahr beibehalten. Nostalgiker wird’s freuen. Die Fahrt ist schattig (warm einpacken!), luftig und schön langsam. Kleinkinder darf man auf den Schoß nehmen. Von der Bergstation sind es nur wenige Meter bis zur Hörnlehütte auf knapp 1400 Metern, die das ganze Jahr über geöffnet hat. Wer sich das hervorragende Wildgulasch ehrlich verdienen will, kann sich zuvor einen oder alle drei Hörnlegipfel in einer Rundtour erwandern.

Hörnlehütte, 1390 m, DAV Sektion Starnberg, 82433 Bad Kohlgrub, ganzjährig geöffnet, Telefon 08845/229, aktuelle Öffnungszeiten immer sonntags online für die kommende Woche, Übernachtung voraussichtlich erst wieder ab 2028 möglich, www.hoernle-huette.com

Brot aus dem Backhaus

Die Lage zwischen Almwiesen und einem kleinen Bach macht die Albert-Link-Hütte gerade für Familien zu einem unschlagbaren Ziel. Auch die Brotzeiten sind den Aufstieg wert. Foto: Deutscher Alpenverein

Mit etwas Glück kann man direkt beim Brotbacken zuschauen. Der Pächter Marcel Roth und Veronika Filser, seine Servicechefin, backen nämlich ihre Brotspezialitäten in einem gemauerten Backhaus direkt neben der Hütte und liefern es mit ihrem „Brotauto“ auch runter ins Tal – bis zu Münchner Wochenmärkten. Auf alle Fälle bekommen die Gäste der Albert-Link-Hütte das Holzofenbrot frisch zu den Gerichten serviert. Zum selbst geräucherten Bauernspeck mundet es hervorragend. Im Buchenrauch werden zudem Wildfleisch sowie Butter- und Sennkäse veredelt. Allein der Brotzeitteller wäre also schon Grund genug, dem auf gut 1000 Meter gelegenen Haus einen Besuch abzustatten. Die Lage zwischen Almwiesen und einem kleinen Bach macht die Albert-Link-Hütte gerade für Familien zu einem unschlagbaren Ziel. Man kann stressfrei mit der Bayerischen Regiobahn bis Bahnhof Schliersee anreisen, weiter mit dem RVO-Bus bis „Spitzingsee Kirche“ fahren und erreicht von dort die Hütte in gut 15 Minuten. Alternativ wandert man vom Spitzingsee rüber. Am Ziel angekommen, hat man vielfältige Wandermöglichkeiten. Und im Winter führt die Loipe direkt an der Hütte vorbei.

Albert-Link-Hütte, 1053 m, DAV Sektion München, Übernachtungen erst wieder ab 27.12.26 möglich, ganzjährig geöffnet, Telefon 08026/71264, www.albert-link-huette.de

Adrenalin am Adlerhorst

Hier kann man sich Weit- und Tiefblicke selbst erarbeiten: Die Tegernseer Hütte liegt wie ein Adlerhorst in der Scharte zwischen Roß- und Buchstein. Foto: Deutscher Alpenverein

Es gibt Menschen, die Geld dafür ausgeben, um auf künstlich geschaffenen Plattformen in den Abgrund zu schauen. Man kann den Wunsch, im Angesicht des Abgrunds unter den Füßen ein Bauchkribbeln oder vielleicht sogar einen Adrenalinschub zu spüren, sicherlich verstehen. Aber warum mit zig anderen Schaulustigen auf in Felswände gerammten Stahlträgern und zusammengeschweißten Gitterrosten stehen und Selfies machen? Um ein Vielfaches authentischer ist es, sich Tiefblicke selbst zu erarbeiten. Dazu muss man nicht einmal weit in die Alpen fahren. Die Tegernseer Hütte, wie ein Adlerhorst in der Scharte zwischen Roß- und Buchstein in den Bayerischen Voralpen gelegen, bietet das Spektakel frei Haus. Man sitzt gemütlich auf der Terrasse, bestaunt bei guter Sicht Großglockner, Olperer, Zugspitze und Birkkarspitze und blickt nach Lust und Laune über den Hüttenzaun senkrecht in die Tiefe. „Wir sind aktuell gerade die ursprünglichste Hütte der Alpen“, sagt Wirt Andi Hauber mit einem Augenzwinkern. Weil die Materialseilbahn streikt, müssen alle Waren zu Fuß hochgetragen werden. Wer also eine extra Fitnesseinheit absolvieren will, könnte sich bestimmt nützlich machen.

Tegernseer Hütte, 1650 m, DAV Sektion Tegernsee, Tegernseer Hütte 1, 83708 Kreuth, bis 7. November geöffnet, Telefon 08029/287, www.tegernseerhuette.de

Verwöhnt vom Wirt

Gutes Essen in gemütlicher Stube: Die Stammgäste lieben den Wirt für seine Variationen von Kaspress- und Spinatknödeln. Foto: Harry Wolfsbauer

Ob es nun Zufall, Schicksal oder Vorhersehung war, dass Florian Durach auf der Lenggrieser Hütte im Isarwinkel gelandet ist, sei dahingestellt. Jedenfalls ist es für alle Gäste der Sektionshütte des DAV Lenggries ein Glücksfall – und das seit zehn Jahren. Flori ist gelernter Metzger und Koch, hatte zuvor den Schützenwirt in der Jachenau geleitet und ist, wie er sagt, „mit der Hütte verheiratet“. „Wirt ist halt kein Beruf, sondern eine Berufung“, lautet sein Credo. Wenn andere über Acht-Stunden-Tage und Fünf-Tage-Wochen reden, kann er nur milde lächeln. Die Stammgäste lieben ihn für seine verschiedenen Variationen von Kaspress- und Spinatknödeln. Und wenn er dann in die vielen glücklichen Gesichter in der Stube blickt, dann hat sich für ihn die Mühe gelohnt. Längst ist die Lenggrieser Hütte zu einem Treffpunkt für viele Isarwinkler geworden. Etwa zwei Stunden dauert der Aufstieg von Lenggries-Hohenburg über den Grasleitensteig. Eltern bringen ihren Nachwuchs oft schon in der Kraxn mit hoch, wenn der noch gar nicht laufen kann. Das ist dann so etwas wie ein Generationenvertrag.

Lenggrieser Hütte, DAV Sektion Lenggries, Seekaralm 2, 83661 Lenggries, ganzjährig geöffnet, Telefon 08042/5633096, www.lenggrieserhuette.de

Naturschutz im Herzen

Vom gut 1400 Metern hoch gelegenen Kemptener Naturfreundehaus aus lassen sich prima Tagestouren machen. Foto: Kemptener Naturfreundehaus

Wer an Hütten denkt, landet im Kopf automatisch beim Alpenverein. Doch es gibt auch andere Organisationen wie die Naturfreunde, die in Deutschland mehr als 350 Naturfreundehäuser betreiben und sich für Umweltschutz und sanften Tourismus starkmachen. Eines liegt im Allgäu oberhalb von Immenstadt am Südhang des Gschwender Horns mit Blick zur Nagelfluhkette, zum Grünten und zu den Hindelanger Bergen. Hier auf gut 1400 Metern im Naturpark Nagelfluhkette lassen sich prima Tagestouren zu einigen Gipfeln machen. Die neue Wirtin des Kemptener Naturfreundehauses, Katinka Benn, setzt ganz auf regionale Produkte wie zum Beispiel den Käse von der Sennalpe Mittelberg. Wer Lust hat, kann die dortige Käserei besichtigen (und die Produkte natürlich verkosten), knapp zwei Stunden dauert die Wanderung. Das Naturfreundehaus wurde 1921 bis 1923 von Kemptener und Immenstädter Ehrenamtlichen erbaut. Die Nazis beschlagnahmten das Gebäude und quartierten Soldaten ein. Nach dem Zweiten Weltkrieg konnte die im Nationalsozialismus verbotene und politisch verfolgte Naturfreundebewegung glücklicherweise wieder aufleben. Sie bekam ihr Domizil zurück und pflegt es seither mit viel Liebe.

Kemptener Naturfreundehaus, 1442 m, Steigbachtal 12, 87509 Immenstadt, ganzjährig geöffnet, Telefon 08323/2123, 70, www.kemptener-naturfreundehaus.de

Vis-à-vis der ganz Großen

Von der Terrasse des Kreuzeckhauses (im Bild Mitte) aus auf gut 1600 Metern Höhe hat man einen fantastischen Blick auf die Alpspitze und das Zugspitzmassiv. Foto: Michael Ruhland

Garmisch-Partenkirchen ist trubelig, das gilt auch für die umliegenden Berge des Wettersteingebirges. Touristen aus aller Welt wollen auf Deutschlands höchsten Berg, der Eibsee ist längst Hotspot für Instagrammer. Doch es gibt eine Zeit im Jahr, in der man die Berge zwar nicht ganz für sich hat, aber doch Stille erleben kann. Und die ist genau jetzt, nach der Sommersaison und vor dem Winter-Opening des Skigebiets Garmisch-Classic kurz vor Weihnachten. Das Kreuzeckhaus (mit der Kreuzeckbahn in weniger als 15 Minuten zu erreichen) auf gut 1600 Metern Höhe ist ein Premiumplatz. Von der Terrasse aus lassen sich der Gipfel der Alpspitze und das Zugspitzmassiv bewundern. Ob man den Jubiläumsgrat, der Alpspitze und Zugspitze verbindet, in diesem Leben noch schaffen wird? Geschenkt. Die einstündige Tour vom Haus, das der Sektion Garmisch-Partenkirchen gehört, zum Osterfelderkopf tut es fürs Erste auch. Dann hat man die Zweitausender-Marke geknackt und kann den Blick runter auf Garmisch und das Loisachtal genießen. Mit etwas Glück ganz für sich allein. Zurück im Warmen sollte man unbedingt einen der selbst gemachten Kuchen probieren. Aber bitte mit Sahne!

Kreuzeckhaus, 1652 m, DAV Sektion Garmisch-Partenkirchen, Am Kreuzeck 1, 82467 Garmisch-Partenkirchen, ganzjährig geöffnet, Telefon 08821/2202, www.kreuzeckhaus.net

Wetzsteine und Teufelsgeschichten

Der spektakulärste Aufstieg zum August-Schuster-Haus auf dem Pürschling ist nur für geübte Wanderer geeignet. Ein familienfreundlicher beginnt in Unterammergau mit dem Schlenker durch die Schleifmühlklamm. Foto: Nicolas Armer/dpa

Man kann sich dem Pürschlinghaus von verschiedenen Richtungen aus nähern, der spektakulärste führt von Oberammergau aus über den Sonnengrat. Die Tour ist allerdings nur geübten Wanderern vorbehalten, der Pfad ist schmal und an einigen Stellen ausgesetzt. Für Familien ist dagegen der Aufstieg von Unterammergau empfehlenswert, und zwar mit dem Schlenker durch die Schleifmühlklamm. Die ist ebenfalls imposant, aber gefahrlos zu durchschreiten. Man wandert an ehemaligen Wetzstein-Mühlen vorbei, die die Geschichte Unterammergaus bis ins 20. Jahrhundert hinein prägten und das Auskommen vieler Familien sicherten. In Steinbrüchen oberhalb des Ortes wurde das Rohmaterial herausgeschlagen und in vielen von Wasser angetriebenen Schleifmühlen zu Wetzsteinen veredelt. Die wurden über Flöße bis nach Wien und Budapest exportiert. Und wenn man dann nach der Klamm rechts in den Forstweg zur Hütte einbiegt, kann man das Thema gemeinsam ausschmücken, sodass der Anstieg weniger anstrengend erscheint. Oben auf der gemütlichen Hütte lässt sich dank des nah gelegenen Gipfels Teufelstättkopf (Aufstieg lohnend!) locker eine weitere Geschichte erdichten. Wer weiß, ob der Beelzebub mit dem Bergsturz in Verbindung steht, der hier einst am Nordwesthang gen Tal donnerte?

August-Schuster-Haus, 1554 m, DAV Sektion Bergland, 82497 Unterammergau, ganzjährig geöffnet, Telefon 08822/3567, 54, www.august-schuster-haus.de