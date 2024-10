Von Thomas Becker

Bergbahnen sind was Wunderbares. Retter in der Not, wenn ein Hüttenanstieg mit Kind, Kegel und einem dezent überladenen Rucksack ansteht, den die Gondel dann netterweise um ein paar Hundert Höhenmeter verkürzt. Aber auch talwärts sind sie ein Segen. Vor allem für Menschen, die zum Beispiel gegen den Rat jeder Ärztin oder jeden Apothekers viel zu lange Handball gespielt haben und deren Kniegelenke nun eben ohne Knorpel auskommen müssen. Auf den Berg will man aber trotzdem noch, gerade im schönen Herbstlicht, und so kauft man sich eben Stöcke und wählt Routen, bei denen man knie- und knorpelschonend per Bergbahn ins Tal schweben kann. Ein Blick ins Münchner Umland.