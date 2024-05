Die Wetterumschwünge fallen in diesem Frühling besonders extrem aus. Wer wandern gehen will, sollte einiges beachten. Tipps für geeignete Routen.

Von Benjamin Engel, Bad Tölz-Wolfratshausen

Wechselhaftes Wetter ist für das Frühjahr typisch. Insbesondere in den Bergen der Region kann es zu dieser Jahreszeit zwischen Spätwinter und Frühsommer ziemlich warm werden oder aber nasskalt, wenn es teils noch einmal bis in die Tallagen schneit. Heuer fielen die Wetterumschwünge besonders extrem aus. Mit Temperaturen von weit mehr als 20 Grad war es teils fast schon sommerlich warm, in der zweiten Aprilhälfte winterlich frostig mit heftigen Schneefällen. Das dürfte den Auftakt in die Wandersaison erst einmal bremsen.