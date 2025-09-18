Bergsteigen „Mir wurde übel, alles drehte sich, ich heulte“ 18. September 2025, 11:43 Uhr | Lesezeit: 5 Min.

Karina Jais - hier am Ettaler Manndl. (Foto: privat)

Ein Kindheitserlebnis bringt die bittere Erkenntnis: Höhenangst. 45 Jahre und viele Vorbereitungskurse später kann unsere Autorin sie endlich überwinden. Eine Geschichte darüber, warum die Berge dem Menschen so gut tun.

Von Karina Jais

