Auf Schubert folgt Electronic - Nachdem das Bergson Pop-up mit einem klassischen Musikabend als Kulturschmankerl in den Oktober startete, serviert es diese Woche elektronischen Sound. Zwischen Feierabend und Abendessen lädt der Pop-up-Store am Marienplatz wie jeden Mittwoch um 18 Uhr zu dem musikalischen Häppchen ein.

Dieses Mal performt das Electronic-Duo Apanorama aus Nürnberg ihre atmosphärischen Klanglandschaften. In den Tracks des Paares verbindet sich der Gesang von Nora Lösel mit den komplexen Rhythmen von Producer Michael Ellepein zu einem innovativem Sound. Ein Vorgeschmack auf das vielseitige Programm, das von Januar 2024 an im Bergson Kunstkraftwerk in Aubing entfaltet wird.

Apanorama, Mi., 11. Okt., 18 Uhr, Bergson Pop-up Store, Marienplatz 8, Eintritt frei