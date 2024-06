Bergson Kunstkraftwerk in Aubing

Kolumne von Bernhard Blöchl

Noch ist der Konzertsaal nicht eröffnet, da kann man schon darin Platz nehmen. Wer nun Bilder vom Werksviertel im Kopf hat, wie Markus Söder PR-wirksam in eine Simulation der geschrumpften Konzerthausträume rein retuschiert wird, der irrt. Es geht hier nicht um die frischen, aber noch reichlich unkonkreten Planänderungen des bayerischen Ministerpräsidenten und seines Kunstministers Markus Blume. Es geht hier um einen anderen Konzertsaal in München. Einen, der nicht 2036 eröffnet wird, sondern am 9. Oktober 2024. Elektra Tonquartier heißt er, 478 Plätze hat er, und eben hier kann man schon mal Platz nehmen. Im übertragenen Sinne.