Von Anna Steinbauer, München

Das Einzige, was man an diesem Abend falsch machen könne, sei sitzenzubleiben. So die Ansage von Roman Sladek, dem Jazzrausch-Bigband-Gründer und Artistic Director des Bergson zu Beginn des Premierenevents. Als "Bergson's Rise" ist dieses erste immersive Party-Konzert im spektakulären Atrium betitelt, an dem die Jazzrausch Bigband das ehemalige Aubinger Heizkraftwerk als neuen Kulturort zum Leben erwecken will. Schon lange vorher sind die Tickets ausverkauft, neun weitere Termine werden folgen.