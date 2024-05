Von Evelyn Vogel

Das Bergson Kunstkraftwerk ist kein Luftschloss, sondern eine außergewöhnliche Location. Das zeigt sich schon beim Betreten des mehr als 100 Jahre alten ehemaligen Heizwerks im Münchner Stadtteil Aubing. Allein die teils 25 Meter hohe Halle macht Staunen. Das Bergson wird nicht nur ein Ort für Konzerte und Events sein. Es wird dort auch eine Galerie geben in mehreren Ausstellungsbereichen, die - so die Ankündigung - "zu den größten kommerziellen Galerieflächen für zeitgenössische Kunst in Deutschland zählen" wird. Etwa 2000 Quadratmeter auf mehreren Etagen stehen dafür zur Verfügung.