Von Jürgen Moises

Die Wände sind schwarz. Die Stühle grau. Und bleibt man beim rein optischen Eindruck, ist es nicht viel anders, als würde man in einem neuen, mittelgroßen Kinosaal sitzen. Das Geheimnis des neuen Konzertsaals Elektra Tonquartier im Bergson Kunstkraftwerk in München-Aubing liegt woanders. Es ist nicht oder kaum sichtbar in den Wänden und an der Decke versteckt. Da sind zum einen viele Mikrofone, die genauso wie 80 Lautsprecher, ein Computer und eine sogenannte Verhallungsanlage zu einem elektronischen Akustik-System mit dem Namen „Vivace“ gehören. Dieses System ist äußert variabel und macht immersive Audioerlebnisse möglich. Und, so das Versprechen: Der Raum ist dadurch nicht nur für Klassik oder Elektronik oder Hip-Hop, sondern für alle Genres optimal.