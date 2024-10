Von Bernhard Blöchl

Der Urknall in Aubing wird noch lange nachhallen. Nicht im Werksviertel oder am Gasteig ist am Mittwochabend Münchens neuer Konzertsaal eröffnet worden, sondern im Bergson Kunstkraftwerk im Westen der Stadt. Dort, wo seit April 2024 Schritt für Schritt Eröffnung gefeiert wird, um alle Facetten dieser Supernova der Münchner Kultur der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, lud man nun zum „Big Bang“ ein, also zum Urknall im Bergson.