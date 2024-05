Berg:66-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Berg ist ein 66-Jähriger ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Dienstagnachmittag gegen 17.30 Uhr auf der Staatsstraße von Berg nach Kempfenhausen unterwegs. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Kleintransporter, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei erlitt er tödliche Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen seien "medizinische Gründe" die Ursache dafür, dass der Mann nicht mehr in der Lage war, seinen Wagen zu steuern, teilte die Polizei mit. Den genauen Unfallhergang ermitteln nun die Staatsanwaltschaft München II und die Polizeiinspektion Starnberg.