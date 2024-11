Das Seehotel in Leoni rekrutiert seine Angestellten und Auszubildenden mittlerweile fast ausschließlich aus dem Ausland. Das Hotel sucht ständig nach neuen Mitarbeitern, der Mangel an hiesigen Arbeitskräften ist allgegenwärtig. Die Branche ist auf Arbeitskräfte aus dem Ausland angewiesen – auch das Hotel in der Gemeinde Berg am Starnberger See . Aus einem Kurzprotokoll des Ausschusses für Tourismus im Deutschen Bundestag geht hervor: Im Gastgewerbe gibt es deutschlandweit zurzeit einen Ausländeranteil von 41 Prozent. Tendenz steigend.

Die Gründe für den Fachkräftemangel im Hotel- und Gastronomiebereich sind vielfältig. Weniger Auszubildende und eine schwierige demografische Entwicklung, da die Bevölkerung altert und es an Nachwuchs mangelt. Hinzu kommen steigende Kosten für Lebensmittel und Personal. Und auch die Bürokratie bremst.

Wirft man einen Blick in die Statistik des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), sieht man, dass seit Jahren die Anzahl der Auszubildenden im Bereich des Gastgewerbes kontinuierlich sinkt: 2013 waren es noch rund 63 000 Ausbildungsverträge deutschlandweit, 2023 lag die Anzahl der Verträge um die 46 000. Die Pandemie hat sicherlich zu den niedrigen Zahlen beigetragen, da man nur im eingeschränkten Maße arbeiten konnte; im Hotel Leoni wurde beispielsweise während der Pandemie die Belegschaft halbiert.

Sebastian Schwarz ist Direktor des Seehotels Leoni. Er weist darauf hin, dass die Anzahl der ausländischen Fachkräfte in der Branche steigt und dies in der Zukunft weiterhin der Fall sein wird. Nur so könne man Engpässe überwinden. Das bestätigt auch Thomas Geppert, Landesgeschäftsführer der Dehoga Bayern. Auf Bayern bezogen sieht man einen Aufwärtstrend, allerdings sei dieser noch eher verhalten. Grund hierfür ist die Bürokratie, „da die Genehmigungsverfahren der Fachkräfte aus Drittländern aufwendig und zeitintensiv sind“, sagt Geppert. „Es braucht dringend eine Fast Lane für das Gastgewerbe, planbare und verlässliche Zeiträume und transparente, unbürokratische Verfahren.“

Gesetze sollen schnellere Verfahren ermöglichen

Die bürokratischen Hürden sind auch für Sebastian Schwarz groß. Der Hotelchef verbringe zu viel Zeit mit Herumtelefonieren. Was er sich wünscht? Schnellere Verfahren in den Ämtern und eine rasche Digitalisierung. Hier soll das Fachkräfteeinwanderungsgesetz 2.0, welches von November 2023 schrittweise in Kraft getreten ist, eine kleine Erleichterung herbeiführen. Das Gesetz des Bundes erleichtert ausgebildeten Fachkräften aus dem Ausland den Erhalt einer Arbeitserlaubnis in Deutschland durch weniger Bürokratie und schnellere Verfahren. Auch das Chancenaufenthaltsgesetz soll helfen, da es eine Perspektive für eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung für Geduldete ermöglicht.

Fünf neue Auszubildende haben in diesem Jahr ihre Karriere im Seehotel Leoni begonnen: drei Hotelfachfrauen, ein Hotelfachmann und ein Koch. „Unsere Mitarbeiter kommen aus unterschiedlichen Teilen der Welt und genau das macht uns stark“, sagt Schwarz. Die neuen Auszubildenden kommen aus Deutschland, den Philippinen, der Türkei und Brasilien. Da nach der Ausbildung oft viele der Absolventen in andere Betriebe wechseln, sei es das Ziel, pro Jahr mindestens drei neue Auszubildende im Betrieb zu haben, sagt Schwarz.

Am häufigsten finden Bewerber ihren Weg zum Hotel über das Internet, durch Portale wie „Hotelcareer“ oder „Azubiyo“. Was sie alle beherrschen müssen: die deutsche Sprache. Um einen möglichst harmonischen Ablauf im Betrieb zu garantieren, sei Deutsch eine wichtige Voraussetzung, da auch die meisten Hotelgäste aus dem deutschsprachigen Raum kommen. Sollte es nötig sein, kann man sich allerdings auch in manchen Situationen auf Englisch verständigen.

Es braucht mehr Anreize

Schwarz ist stolz auf die starke Zusammenarbeit in der Belegschaft: „Jeder bringt seine eigene Kultur, seine Erfahrungen und seine Sichtweise ein.“ Dies ist beispielsweise in der Küche der Fall; öfter findet man neue Gerichte aus dem Ausland auf der Menükarte, wie zuletzt ein vietnamesisches Gericht, vorgeschlagen von einem der Köche. Insgesamt sei das Angebot allerdings von der klassischen deutschen Küche geprägt.

Die unterschiedlichen Ausbildungen finden an der Industrie- und Handelskammer (IHK) in München statt. Davon findet der praktische Teil der Ausbildung im Hotel statt. Zusätzlich zur Ausbildung bietet die Unternehmensgruppe Dr. Lohbeck, Eigentümer des Seehotels, den Mitarbeitern Angebote im Bereich der beruflichen Weiterbildung an, in Kooperation mit renommierten Hotelfachschulen wie der Deutschen Hotelakademie. Wer im Hotel Leoni arbeitet und eine Wohnung benötigt, dem kann sogar unter Umständen eine von sieben Personalwohnungen in Berg oder Münsing zur Verfügung gestellt werden.

Wohnraum für Mitarbeiter spielt eine wichtige Rolle. Doch auch andere Faktoren seien wichtig, um den Fachkräftemangel zu stoppen, so Dehoga-Landesgeschäftsführer Geppert. Es brauche auch mehr Netto vom Brutto und flexiblere Arbeitszeiten. Auf absehbare Zeit bleibe die Lage im Hotelgewerbe wohl angespannt.