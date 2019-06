11. Juni 2019, 21:54 Uhr Berg am Laim Zumba im Echardinger Park

Wer in den kommenden Wochen im Echardinger Park unterwegs ist, zieht am besten gleich seine Turnschuhe an. Denn jeden Mittwoch verwandelt sich der Park von 18.30 bis 20 Uhr in eine große Gymnastikwiese. Bis Ende Juli können Sportler verschiedene Angebote ausprobieren. Volleyball wird am Mittwoch, 12. Juni, um 18.30 Uhr gespielt. Danach geht es um 19.15 Uhr mit Zumba weiter. Die Teilnahme an den Angeboten des Projekts mit dem Titel "(M)ein Stadtteil bewegt sich" ist kostenlos, ausgebildeten Trainer lokaler Vereine leiteten die Besucher an. Treffpunkt ist das Volleyballnetz im Echardinger Park. Bei Regen findet das Sportprogramm nicht statt. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 53 29 56 54 oder per Mail an m.schmidt@mags-muenchen.de.