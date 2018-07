19. Juli 2018, 18:53 Uhr Berg am Laim Zu schnell unterwegs vor der Schule

Diese Zitrone hat sich eine Münchnerin wirklich verdient. Die junge Frau wurde bei einer Geschwindigkeitsmessung am Mittwochmorgen in der Waldstraße in Berg am Laim mit 63 Stundenkilometern gemessen. Sie war damit mehr als doppelt so schnell, wie es die 30-km/h-Zone vor dem Michaeli-Gymnasium eigentlich erlaubt. Warum die Frau dort kurz nach sieben Uhr unterwegs war? Sie hatte, wie die Polizei mitteilt, ihr Kind zur Schule gebracht. Sie bekam dafür von den Schülerinnen und Schülern, die an dieser Verkehrssicherheitsaktion "Kinder fragen Raser" teilnahmen, Saures. Insgesamt mussten die Gymnasiasten 14 Zitronen an Autofahrer verteilen, die dort zu schnell unterwegs gewesen waren.