Das Werksviertel aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten die Grünen am Sonntag, 1. März, von 11 Uhr an. Bei einem Spaziergang berichtet die Historikerin und Stadtratskandidatin Constanze Kobell von den industriellen Anfängen Berg am Laims, Stadtratskandidat und Clubbetreiber David Süß vom Wandel der lokalen Clubszene. Außerdem öffnen die Künstlerinnen Kristin Brunner-Brunet und Patricia Wich ihre Ateliers. Treffpunkt ist an der Atelierstraße 10.